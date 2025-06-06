"Сірий список" для Москви: ЄС планує ускладнити транзакції з Росією

Європейська комісія розглядає можливість включення Росії до так званого "сірого списку" країн з неналежним контролем за відмиванням грошей.

Про це повідомляє Financial Times.

Рішення могло бути оголошено вже цього тижня, але Єврокомісія відклала його затвердження в останню мить з "адміністративних і процедурних причин". Очікується, що документ буде ухвалений на початку наступного тижня.

Включення країни до списку тягне за собою репутаційні втрати, а також додаткові перевірки з боку фінансових установ при обробці транзакцій, що пов’язані з відповідною юрисдикцією. Це призводить до зростання витрат і ускладнює міжнародну співпрацю.

Зазвичай "сірий список" ЄС формується на основі списку, складеного Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Хоча членство Росії в FATF було призупинене через рік після повномасштабного вторгнення в Україну, низка країн досі блокує її включення до списку самої FATF.

Попередній варіант списку ЄС, який бачив FT, передбачав додавання Алжиру, Анголи, Кенії, Кот-д'Івуару, Лаосу, Лівану, Монако, Намібії, Непалу та Венесуели. Із нього планували виключити Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Уганду та ОАЕ. Проте голосування не відбулося: соціал-демократи, зелені й ліберали виступили проти виключення ОАЕ, а іспанські консерватори — проти зняття контролю з Гібралтару.

На думку євродепутатів, включення Росії до списку могло б допомогти ухвалити документ загалом. Європарламент може лише підтримати або відхилити список повністю, без поправок.

Водночас, влада ОАЕ заявляє, що питання відмивання коштів не повинно впливати на торгові переговори з ЄС, які розпочалися у травні. Брюссель опинився під тиском, оскільки ОАЕ має 18-місячний термін для завершення переговорів.

Іспанія, у свою чергу, наполягає на збереженні Гібралтару в "сірому списку", щоб посилити свою позицію в перемовинах з Великою Британією щодо післябрекзитного статусу території.

Нагадаємо:

На засіданні 21-25 жовтня Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) залишила чинним своє рішення призупинити членство РФ в організації.