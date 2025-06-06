"Серый список" для Москвы: ЕС планирует усложнить транзакции с Россией

Европейская комиссия рассматривает возможность включения России в так называемый "серый список" стран с ненадлежащим контролем за отмыванием денег.

Об этом сообщает Financial Times.

Решение могло быть объявлено уже на этой неделе, но Еврокомиссия отложила его утверждение в последний момент по "административным и процедурным причинам". Ожидается, что документ будет принят в начале следующей недели.

Включение страны в список влечет за собой репутационные потери, а также дополнительные проверки со стороны финансовых учреждений при обработке транзакций, связанных с соответствующей юрисдикцией. Это приводит к росту расходов и затрудняет международное сотрудничество.

Обычно "серый список" ЕС формируется на основе списка, составленного Международной группой по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Хотя членство России в FATF было приостановлено через год после полномасштабного вторжения в Украину, ряд стран до сих пор блокирует ее включение в список самой FATF.

Предыдущий вариант списка ЕС, который видел FT, предусматривал добавление Алжира, Анголы, Кении, Кот-д'Ивуара, Лаоса, Ливана, Монако, Намибии, Непала и Венесуэлы. Из него планировали исключить Барбадос, Гибралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Уганду и ОАЭ. Однако голосование не состоялось: социал-демократы, зеленые и либералы выступили против исключения ОАЭ, а испанские консерваторы - против снятия контроля с Гибралтара.

По мнению евродепутатов, включение России в список могло бы помочь принять документ в целом. Европарламент может только поддержать или отклонить список полностью, без поправок.

В то же время, власти ОАЭ заявляют, что вопрос отмывания средств не должен влиять на торговые переговоры с ЕС, которые начались в мае. Брюссель оказался под давлением, поскольку ОАЭ имеет 18-месячный срок для завершения переговоров.

Испания, в свою очередь, настаивает на сохранении Гибралтара в "сером списке", чтобы усилить свою позицию в переговорах с Великобританией относительно послебрекзитного статуса территории.

Напомним:

На заседании 21-25 октября Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) оставила в силе свое решение приостановить членство РФ в организации.