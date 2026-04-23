ЄС розблокував пакет підтримки для України на 90 мільярдів євро – Зеленський

Євросоюз надасть Україні 90 мільярдів євро підтримки на два роки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він сподівається, що перший транш із цього пакету підтримки вже був доступним у травні-червні.

За його словами, кошти з європейського пакету будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку в Україні ще не виробляють, а також на підготовку до наступної зими енергетики та критичної інфраструктури країни.

"Будемо обговорювати з партнерами в рамках зустрічей на Кіпрі і подальший санкційний тиск на Росію за цю війну: 20-й пакет розблокований і має бути продовжений іншими санкційними кроками", – заявив президент.

Крім того, як поінформував Зеленський, з партнерами будуть опрацьовувати і новий формат співпраці – Drone Deals, що підтвердив свою ефективність на Близькому Сході та в Затоці.

22 квітня Комітет постійних представників ЄС розпочав процес ухвалення змін до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки з метою уможливлення надання Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках, а також 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, за письмовою процедурою, яка триватиме до 23 квітня.

Згодом президент України Володимир Зеленський привітав розблокування процедури ухвалення 90 млрд євро кредиту та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, наголосивши, що очікує оперативного виконання домовленостей.