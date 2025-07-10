Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

ЄС надасть Україні 2,3  мільярда євро кредитних гарантій та грантів

Альона Кириченко — 10 липня, 18:35
ЄС надасть Україні 2,3  мільярда євро кредитних гарантій та грантів
Getty Images

Євросоюз оголосив про підписання угод для України – €2,3 млрд у вигляді кредитних гарантій та грантів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його очікуваннями, це дозволить залучити до €10 млрд інвестицій у відновлення.

Окремо оголошено про запуск Фонду реконструкції України з початковим капіталом €220 млн. Ініціатива має на меті стимулювати приватні інвестиції у критичні сектори: енергетику, інфраструктуру, промисловість, зазначив Шмигаль.

"Наступним кроком має стати конфіскація заморожених активів рф. Це питання справедливості, сталого розвитку й безпеки", – наголосив він.

Нагадаємо:

Протягом 2025–2026 років Україна отримає за рахунок надприбутків з російських активів 3 млрд дол.

10 липня Україна отримала від Євросоюзу 1 мільярд євро за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

ЄС кредити гранти Україна

гранти

ЄС надасть Україні 2,3  мільярда євро кредитних гарантій та грантів
Можливості для кредитування малих фермерів
Переробники, які постраждали від війни, зможуть отримати на відновлення до 16 мільйонів гривень

Останні новини