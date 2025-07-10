ЄС надасть Україні 2,3  мільярда євро кредитних гарантій та грантів

Євросоюз оголосив про підписання угод для України – €2,3 млрд у вигляді кредитних гарантій та грантів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його очікуваннями, це дозволить залучити до €10 млрд інвестицій у відновлення.

Окремо оголошено про запуск Фонду реконструкції України з початковим капіталом €220 млн. Ініціатива має на меті стимулювати приватні інвестиції у критичні сектори: енергетику, інфраструктуру, промисловість, зазначив Шмигаль.

"Наступним кроком має стати конфіскація заморожених активів рф. Це питання справедливості, сталого розвитку й безпеки", – наголосив він.

Нагадаємо:

Протягом 2025–2026 років Україна отримає за рахунок надприбутків з російських активів 3 млрд дол.

10 липня Україна отримала від Євросоюзу 1 мільярд євро за рахунок прибутків від заморожених російських активів.