"Гарантований покупець" виграв в "Укренерго" суд: йдеться про понад 1,2 мільярда

Господарський суд Києва ухвалив рішення у справі за позовом ДП "Гарантований покупець" до НЕК "Укренерго" про стягнення 6,51 млрд грн за договором про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

Про це свідчить рішення суду від 30 січня, повідомляє профільне видання ЕxРro.

Позов стосувався оплати послуги за вересень-листопад 2022 року, березень-червень 2023 року та жовтень-листопад 2023 року.

Позивач заявляв про стягнення 5,810 308 940,34 грн основного боргу; 284,96 млн грн 3% річних та 418,81 млн грн інфляційних втрат.

"Укренерго" заперечувало проти нарахувань та вказувало на питання коректності розрахунків (у т.ч. щодо врахування виробників/об'єктів на тимчасово окупованих територіях).

Суд закрив провадження в частині стягнення 5,23 млрд грн через відсутність предмета спору (після подання позову відбулися платежі/зарахування, а також коригування вартості послуги; зокрема суд зазначає про зменшення вартості послуги за вересень 2022 року після зміни постанови регулятора).

Водночас суд дійшов висновку, що прострочення виконання грошових зобов'язань було, тому позов задовольнив частково і постановив стягнути з "Укренерго" на користь ДП "Гарантований покупець":

578,46 млн грн основного боргу;

3% річних: 43,64 млн грн (за несвоєчасну оплату послуги, вересень 2022 – грудень 2023), 222, 92 млн грн (за несвоєчасну оплату авансових платежів, січень – листопад 2023);

інфляційні втрати: 143,95 млн грн (за несвоєчасну оплату послуги, вересень 2022 – грудень 2023), 252,66 млн грн (за несвоєчасну оплату авансових платежів, січень – листопад 2023);

1,06 млн грн судового збору.

Загалом до стягнення за рішенням — понад 1,2 млрд грн. У решті вимог суд відмовив.

