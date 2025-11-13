На ліквідацію наслідків обстрілів у прифронтових регіонах виділять мільярд гривень

13 листопада уряд виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, йдеться про 93 громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

"Фінансування буде спрямоване на п'ять напрямів: будівництво й облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасу пального", – зазначила вона.

Нагадаємо:

Минулого року суттєва частка передбачених коштів на відбудову не була витрачена, повідомили експерти проєкту "Контроль витрат на відновлення України".

Усього в 2024 році за бюджетними програмами Мінрозвитку, які передбачали субвенції на відбудову та відновлення, профінансували 640 проєктів на загальну суму 17,7 млрд грн, хоча наявне фінансування було близько 25 млрд грн.

Як зазначив член Рахункової палати Геннадій Пліс, законодавчо врегульований порядок розподілу коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та впровадження цифрової системи DREAM для контролю за фінансуванням дозволили б удосконалити механізми розподілу коштів і моніторингу.