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Норвегія виділить понад 100 мільйонів на підтримку кіберстійкості України

Альона Кириченко — 11 липня, 16:25
Норвегія виділить понад 100 мільйонів на підтримку кіберстійкості України
Мінцифра

До кінця 2025 року Норвегія планує виділити понад 100 млн грн на підтримку проєктів, які сприятимуть підвищенню кіберстійкості цивільної та критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Йдеться, що Норвегія стала 12 країною-учасником Талліннського механізму – ключової міжнародної ініціативи для посилення кіберзахисту України.

Відомство зазначає, що Талліннський механізм запустили у 2023 році як відповідь на постійні кібератаки росії. Завдяки йому реалізуються десятки ініціатив для посилення кіберстійкості України.

Серед учасників Талліннського механізму: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція, Швеція – і тепер Норвегія. Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі.

Нагадаємо:

Програма розвитку ООН та уряд Норвегії започаткували масштабну ініціативу на суму 200 мільйонів доларів, спрямовану на трансформацію енергетичного сектору України.

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