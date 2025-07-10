Норвегія надасть 200 мільйонів доларів на відновлення енергетичного сектору України

Програма розвитку ООН та уряд Норвегії започаткували масштабну ініціативу на суму 200 мільйонів доларів, спрямовану на трансформацію енергетичного сектору України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Йдеться, що ініціатива передбачає як оперативне реагування на поточну кризу, так і довгострокову модернізацію відповідно до національних пріоритетів.

"Цей внесок Норвегії, наданий через ПРООН, є критично важливим для нашої здатності відновити життєво важливі послуги, відбудувати пошкоджену інфраструктуру та прискорити стратегічний перехід до децентралізованої та екологічно чистої енергетичної системи", – зазначив очільник відомства Герман Галущенко.

Міністерка торгівлі та промисловості Королівства Норвегія Сесілі Мірсет заявила, що Норвегія твердо підтримує Україну, особливо щодо постійних викликів для її енергетичної інфраструктури.

Повідомляється, що нова ініціатива забезпечить відновлення теплопостачання та водопостачання для мільйонів людей, зокрема вразливих груп населення у прифронтових громадах.

Вона також передбачає оснащення лікарень та підприємств водопостачання сонячними панелями й резервними батарейними системами для збереження критично важливих послуг під час відключень електроенергії.

Також під час Конференції з відновлення України представники Норвегії оголосили про виділення до Фонду підтримки енергетики України 42 млн євро.

"Ці кошти стануть важливою допомогою для відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів, посилення захисту інфраструктури від російських атак та розвитку більш сталої та децентралізованої енергосистеми України", – зазначили в Міненерго.

Крім цього, угоду на виділення 300 тис. євро для підтримки енергетики уклали також з Міжнародною фінансовою організацією NEFCO. Корпорація підтримує інвестиції зеленого росту і фінансує, зокрема, проєкти для підвищення енергоефективності та чистого виробництва енергії.

Нагадаємо:

За три роки роботи Фонду підтримки енергетики, внески донорів сягнули 1,2 мільярда євро.