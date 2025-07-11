Норвегия выделит более 100 миллионов на поддержку киберустойчивости Украины

До конца 2025 года Норвегия планирует выделить более 100 млн грн на поддержку проектов, которые будут способствовать повышению киберустойчивости гражданской и критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Говорится, что Норвегия стала 12 страной-участником Таллиннского механизма - ключевой международной инициативы для усиления киберзащиты Украины.

Ведомство отмечает, что Таллиннский механизм запустили в 2023 году как ответ на постоянные кибератаки России. Благодаря ему реализуются десятки инициатив для усиления киберустойчивости Украины.

Среди участников Таллиннского механизма: Великобритания, Дания, Эстония, Италия, Канада, Нидерланды, Германия, Польша, США, Франция, Швеция - и теперь Норвегия. Европейский Союз, НАТО и Всемирный банк участвуют как официальные наблюдатели.

Напомним:

Программа развития ООН и правительство Норвегии начали масштабную инициативу на сумму 200 миллионов долларов, направленную на трансформацию энергетического сектора Украины.