Подорожі Україною: у період відпусток туристичний збір зріс на 20%

З липня по вересень 2025 року туристичного збору було сплачено 91,7 млн грн. Це на 20% більше, ніж у другому кварталі цьогоріч — 76,2 млн грн.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Державної податкової служби.

Загалом 234,4 мільйона гривень туристичного збору отримали місцеві бюджети за 9 місяців 2025 року. Це на 36% більше, ніж за аналогічний період торік, і у півтора раза більше, ніж до початку повномасштабної.

Згідно з аналітикою, понад половину туристичного збору — 53% або 125,2 млн грн — сплатив великий бізнес: готелі, санаторії, бази відпочинку. Решту 47% або 109,2 млн грн — малий бізнес, тобто власники квартир, садиб та невеликих туристичних об'єктів.

Зазначається, що надходження від малих підприємців зросли на 39%, а від великого бізнесу — лише на 6,5% за цей період.

Столиця залишається незмінним лідером українського туризму. П'яту частину або 51 млн грн туристичного збору сплатили у Києві. 81% від цієї суми надійшов від великого бізнесу, йдеться в дослідженні.

На другому місці Львівщина із 42,5 млн грн — тут частка великого бізнесу менша, 56%. Івано-Франківщина замкнула трійку — 32,5 млн грн, водночас 55% туристичного збору у регіоні сплатив малий бізнес.

Найбільше у сезон відпусток зросла сума туристичного збору на Одещині. Попри це, показники регіону за 9 місяців усе ще на 17% нижчі, ніж за аналогічний період 2021 року, інформує Опендатабот.

Порівняно з довоєнним періодом, у 5 разів зросла сума туристичного збору на Буковині. При цьому 90% суми забезпечили власники квартир, садиб та невеликих туристичних об'єктів. Івано-Франківщина також у лідерах: сума туристичного збору за цей період зросла у 4,5 раза.

Нагадаємо:

За січень-серпень до місцевих бюджетів України надійшло 219,5 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року – це +35,1%, або +57 млн грн.