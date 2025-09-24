Мандрівники сплатили турзбору на понад третину більше, ніж торік: які регіони відвідували найчастіше

За січень-серпень до місцевих бюджетів України надійшло 219,5 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року – це +35,1%, або +57 млн грн.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

За даними податкової, лідери у сплаті:

Київ – 50,9 млн грн,

Львівська – 40,5 млн грн,

Івано-Франківська – 31,3 млн грн,

Закарпатська області –19,6 млн гривень.

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

– до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;

– до 5 % – для іноземців.