Мандрівники сплатили турзбору на понад третину більше, ніж торік: які регіони відвідували найчастіше
За січень-серпень до місцевих бюджетів України надійшло 219,5 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року – це +35,1%, або +57 млн грн.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
За даними податкової, лідери у сплаті:
Київ – 50,9 млн грн,
Львівська – 40,5 млн грн,
Івано-Франківська – 31,3 млн грн,
Закарпатська області –19,6 млн гривень.
Нагадаємо:
За січень – липень до місцевих бюджетів надійшло понад 178 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року – це +35,7%, або 46,9 млн грн.
Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.
Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:
– до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;
– до 5 % – для іноземців.