Україна отримала від ЄС перші три мільярди євро від російських заморожених активів

Україна отримала 3 млрд євро від ЄС у межах ініціативи ERA. Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 10 січня.

За його словами, Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки.

Шмигаль нагадав, що загалом ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Європейський Союз.

"Таким чином втілюємо в життя принцип "Росія заплатить" і посилюємо фінансову стійкість України у 2025 році.

Нагадаємо:

Україні від США надійшов 1 млрд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Японія передасть Україні ще $3 млрд, забезпечених замороженими російськими активами.