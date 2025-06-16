В Мінекономіки розповіли, яку суму "Нацкешбеку" отримали українці за квітень

За квітень понад 3,4 мільйона українців отримали 445 млн грн "Національного кешбеку".

Про це повідомляє Міністерство економіки.

За даними відомства, від старту програми у вересні 2024 року українці отримали вже понад 2,4 млрд грн кешбеку від держави:

за вересень – 37,2 млн грн;

за жовтень – 119,2 млн грн;

за листопад – 232 млн грн;

за грудень і січень – 714 млн грн;

за лютий – 384 млн грн;

за березень – 443 млн грн;

за квітень – 445 млн грн.

Зазначається, що отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

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Нагадаємо:

3,4 млн українців отримали 443 млн грн "Національного кешбеку" за купівлю товарів вітчизняного виробництва у березні.