В Мінекономіки розповіли, яку суму "Нацкешбеку" отримали українці за квітень
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За квітень понад 3,4 мільйона українців отримали 445 млн грн "Національного кешбеку".
Про це повідомляє Міністерство економіки.
За даними відомства, від старту програми у вересні 2024 року українці отримали вже понад 2,4 млрд грн кешбеку від держави:
- за вересень – 37,2 млн грн;
- за жовтень – 119,2 млн грн;
- за листопад – 232 млн грн;
- за грудень і січень – 714 млн грн;
- за лютий – 384 млн грн;
- за березень – 443 млн грн;
- за квітень – 445 млн грн.
Зазначається, що отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.
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Нагадаємо:
3,4 млн українців отримали 443 млн грн "Національного кешбеку" за купівлю товарів вітчизняного виробництва у березні.