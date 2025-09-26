Український фонд стартапів запускає грантову програму з бюджетом мільйон євро

Український фонд стартапів (УСФ) запускає грантову програму Startup EDGE із загальним бюджетом 1 млн євро. Компанії зможуть отримати до 40 тис євро безповоротної фінансової допомоги.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та пресслужба Мінцифри.

Startup EDGE сфокусується на підтримці технологій у напрямах:

Deep Tech: ШІ та машинне навчання, біотехнології та науки про життя, робототехніка, 5G, Web 3.0 та інші проривні технології.

Green Tech: сталий розвиток, відновлювана енергетика, чисті технології, рішення для збереження ресурсів і зменшення негативного впливу на довкілля.

EdTech: цифрові освітні рішення та технології для трансформації навчання й підвищення доступності знань.

Програма пропонує фінансову підтримку через безповоротні гранти, призначені для прискорення інновацій на ранніх стадіях: стадія pre-seed — до 20 000 євро, стадія seed — до 40 000 євро.

Кожна заявка проходитиме відбір: перевірка на відповідність, експертна оцінка, презентація комісії та фінальне рішення наглядової ради.

