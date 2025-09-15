Захисники зможуть отримати ваучери на навчання за ІТ-спеціальностями
Захисники та Захисниці зможуть отримати ваучери до 30 280 грн на навчання за ІТ-спеціальностями та матимуть змогу вступати без НМТ.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Для кого програма?
Учасники бойових дій та звільнені з військової служби.
Які напрями доступні?
- F2 Інженерія програмного забезпечення
- F3 Комп’ютерні науки
- F7 Комп’ютерна інженерія
- F5 Кібербезпека та захист інформації
- F6 Інформаційні системи і технології
Чинні військові навчатимуться заочно за згодою командування, а ті, хто завершив службу, обирають будь-яку форму навчання з можливістю переведення на бюджет, зазначає Мінцифра.
Вступ триває до 20 жовтня.
Нагадаємо:
Наприкінці серпня Мінекономіки оновило Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер. У ньому вже 156 напрямків – 95 професій та 61 спеціальність.