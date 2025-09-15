Захисники зможуть отримати ваучери на навчання за ІТ-спеціальностями

Захисники та Захисниці зможуть отримати ваучери до 30 280 грн на навчання за ІТ-спеціальностями та матимуть змогу вступати без НМТ.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Для кого програма?

Учасники бойових дій та звільнені з військової служби.

Які напрями доступні?

- F2 Інженерія програмного забезпечення

- F3 Комп’ютерні науки

- F7 Комп’ютерна інженерія

- F5 Кібербезпека та захист інформації

- F6 Інформаційні системи і технології

Чинні військові навчатимуться заочно за згодою командування, а ті, хто завершив службу, обирають будь-яку форму навчання з можливістю переведення на бюджет, зазначає Мінцифра.

Вступ триває до 20 жовтня.

Нагадаємо:

Наприкінці серпня Мінекономіки оновило Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер. У ньому вже 156 напрямків – 95 професій та 61 спеціальність.