Фінляндія надасть 4,5 мільйона євро для підтримки України

Фінляндія у межах фонду "Партнерство за сильну Україну" на 2025-2027 роки надає 4,5 мільйона євро для підтримки стійкості і стабільності України.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті МЗС Фінляндії, передає Укрінформ.

"24 лютого виповнилося три роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Україна продемонструвала стійкість і сильну волю до боротьби. Агресивна війна виснажує потенціал і єдність країни, і потреба в підтримці є величезною", – йдеться у заяві відомства.

Там наголосили, що підтримка критично важливої соціальної та громадської інфраструктури України, а також забезпечення ключових послуг і засобів до існування в умовах російської агресії є надзвичайно важливими.

"Відновлення України та підтримка базових державних послуг підвищить стійкість країни, що також необхідно для досягнення тривалого миру", – заявив міністр внутрішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Нагадаємо:

Допомога через фонд "Партнерство за сильну Україну" (PFRU) надходить від дев’яти країн. У період з 2022 року до 2024 року підтримка Фінляндією першого етапу PFRU склала 4,3 мільйона євро.