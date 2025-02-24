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Финляндия предоставит 4,5 миллиона евро для поддержки Украины

Виктор Волокита — 24 февраля, 11:44
Финляндия предоставит 4,5 миллиона евро для поддержки Украины
Getty Images

Финляндия в рамках фонда "Партнерство за сильную Украину" на 2025-2027 годы предоставляет 4,5 миллиона евро для поддержки устойчивости и стабильности Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МИД Финляндии, передает Укринформ.

"24 февраля исполнилось три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Украина продемонстрировала стойкость и сильную волю к борьбе. Агрессивная война истощает потенциал и единство страны, и потребность в поддержке является огромной", - говорится в заявлении ведомства.

Там отметили, что поддержка критически важной социальной и общественной инфраструктуры Украины, а также обеспечение ключевых услуг и средств к существованию в условиях российской агрессии являются чрезвычайно важными.

"Восстановление Украины и поддержка базовых государственных услуг повысит устойчивость страны, что также необходимо для достижения длительного мира", - заявил министр внутренней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

Напомним:

Помощь через фонд "Партнерство за сильную Украину" (PFRU) поступает от девяти стран. В период с 2022 года до 2024 года поддержка Финляндией первого этапа PFRU составила 4,3 миллиона евро.

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