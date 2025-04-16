Київрада підтримала петицію про введення безготівкої оплати проїзду в приватних маршрутках

Київська міська рада підтримала петицію про введення безготівкової оплати проїзду на маршрутах приватних перевізників.

Про це йдеться у відповіді Київради на дану петицію.

Зазначається, що починаючи з 2018 року, в Києві передбачено використання безготівкової оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, при цьому не передбачено обмежень відносно форми власності перевізників.

Тобто, станом на сьогодні, в рамках чинного законодавства України, автоматизована система обліку оплати проїзду (АСОП) технічно та технологічно готова до приєднання всіх перевізників пасажирів у Києві. Таке приєднання здійснюється на підставі договору про надання послуг в АСОП, що укладаються з її оператором.

Повідомляється, що з травня по серпень 2023 року до АСОП в тестовому режимі було приєднано один із маршрутів, який обслуговувався приватним перевізником. Результати тестування підтвердили готовність АСОП до роботи з перевізниками приватної форми власності.

"Зважаючи що питання, порушене в ініційованій Вами електронній петиції № 13388 "Введення безготівкової оплати проїзду на маршрутах приватних перевізників", сприятиме покращенню якості пасажирських перевезень, поліпшенню якості надання транспортних послуг, відповідає вимогам сьогодення та вимогам чинного законодавства України, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) надалі вживатимуться заходи в межах визначених повноважень", – йдеться у відповіді.

Нагадаємо:

В грудні 2023 року Київська влада не підтримала петицію про встановлення у столичних маршрутних таксі валідаторів для оплати проїзду.