Завладение аэропортом "Одесса": подозреваемые пошли на сделку и заплатят миллиард

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 12 июня утвердил соглашение о признании виновности семи участников преступной организации. Их обвиняли по делу о завладении международным аэропортом "Одесса".

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Фигуранты были бывшие руководители Одесского городского совета, которые систематически получали взятки и обеспечивали принятие необходимых решений. Им, в частности, предъявлено обвинение в завладении в 2011 году КП "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью более 118 млн грн.

Обвиняемыми по этому делу были бывший городской голова Одессы Алексей Костусев (отец нардепа Алексея Гончаренко из партии "Европейская солидарность"), бизнесмены Борис Кауфман и Алекс Борухович (ранее - Александр Грановский).

Обвиняемые обязаны полностью возместить нанесенный ущерб Одесскому городскому совету, в частности оплатить 150 млн грн на счет горсовета и вернуть 2 488 единиц имущества.

Им назначено окончательные наказания в виде лишения свободы на срок от 7 до 8 лет, а также штрафов на общую сумму более 400 млн грн.

"Учитывая предоставление обличительных показаний, осужденные освобождены от наказания с установлением испытательного срока. За отдельные преступления лица освобождены от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - рассказали в САП.

Также отмечается, что впервые применен максимальный размер штрафа, который определен действующим законодательством, - 204 млн грн. Другому обвиняемому назначено дополнительное наказание в виде штрафа на сумму 102 млн грн, еще двум лицам - в более 30 млн грн каждому.

Согласно решению суда, в доход государства у осужденных конфисковано более 6 млн грн, более $582 тыс. и 6000 евро, а также шесть объектов дорогостоящего недвижимого имущества, среди которых квартира площадью 700 кв. м в центре Одессы.

Кроме того, осужденные перечислили 20 млн грн и обязаны перечислить еще 106 млн грн на поддержку Вооруженных сил Украины.

Согласно условиям утвержденного соглашения, фигуранты взяли на себя обязательства уплатить в пользу государства и тергромады Одессы и передать имущества на сумму, превышающую 1 млрд грн. Это самая большая сделка в истории применения соглашений о признании виновности.

Читайте подробнее: Как Костусев лишился одесского аэропорта

Напомним:

В 2011 году для реконструкции аэропорта в Одессе было создано ООО "Международный аэропорт Одесса", которое на 25% принадлежало городу. Вторым участником предприятия с долей 75% стала компания "Одесса аэропорт Девелопмент", за которой стояли одесские бизнесмены Кауфман и Борухович. Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать схему в 2016 году.