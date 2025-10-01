Приватбанк виставив на аукціон один з найбільших стадіонів Дніпра: стартова ціна - 150 мільйонів

30 вересня Приватбанк виставив на аукціон в "Прозорро.Продажі" один з найбільших спортивних обʼєктів міста Дніпро - футбольний стадіон "Дніпро-Арена" (стадіон "Металург") та футбольну тренувальну базу з критим полем.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Стартова ціна продажу лота становить 150 млн грн без ПДВ. Дата аукціону: 30 жовтня 2025 року.

"Дніпро-Арена" – футбольний стадіон у Дніпрі європейського класу, кількість місць – 31 003 глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році.

Футбольна арена має поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць.

Футбольне поле передбачає систему підігріву, автоматичного поливу та оснащення системою штучного освітлення для проведення матчів у вечірній час. Біля стадіону розташовані автостоянки для спортсменів, персоналу та глядачів.

Учбово-тренувальна база розташована в лісо-парковій зоні ж\м Придніпровськ м. Дніпро. Побудована в 1971 році, у 2010 році там провели реконструкцію.

До складу тренувальної бази входять три штучних та чотири трав’яних поля, критий манеж з полем із штучного покриття і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси, включаючи медико-відновлювальний центр, конференц-зала, кімната для наради тренерського складу, басейн, тренажерний зал, сауна та душові.

Зазначається, що об'єкти набуті у рахунок забезпечення за кредитами до націоналізації банку.

Нагадаємо:

"Приватбанк" у 2022 році вже виставляв на продаж стадіон "Дніпро-Арена" та тренувальну базу футбольного клубу СК "Дніпро-1". Тоді стартова ціна лота становила понад 113 млн грн (3 106 грн за 1 кв. м).