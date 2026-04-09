Банки України показали актуальний курс валют на 9 квітня
Станом на 9 квітня офіційний курс долара щодо гривні становив 43,37 грн, євро - 50,75 грн.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,43 - 43,55 грн. Євро - 50,65 і 50,90 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США - 43,21 - 43,73 грн (на 8 квітня - 43,26 - 43,75 грн);
Євро - 50,40 - 51,14 грн (на 8 квітня - 50,25 - 51,04 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 43,15 - 43,75 грн;
- Ощадбанк - 43,15 - 43,75 грн;
- Укрсиббанк - 43,20 - 43,79 грн;
- ПУМБ - 43,20 - 43,80 грн;
- Райффайзен - 43,25 - 43,65 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 50,15 - 51,15 грн;
- Ощадбанк - 50,40 - 51,30 грн;
- Укрсиббанк - 50,30 - 51,30 грн;
- ПУМБ - 50,50 - 51,20 грн;
- Райффайзен - 50,10 - 50,95 грн.
Нагадаємо:
У четвер, 9 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшився на 48 копійку до 50,75 грн.