Банки України показали актуальний курс валют на 9 квітня

Станом на 9 квітня офіційний курс долара щодо гривні становив 43,37 грн, євро - 50,75 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,43 - 43,55 грн. Євро - 50,65 і 50,90 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,21 - 43,73 грн (на 8 квітня - 43,26 - 43,75 грн);

Євро - 50,40 - 51,14 грн (на 8 квітня - 50,25 - 51,04 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,15 - 43,75 грн;

Ощадбанк - 43,15 - 43,75 грн;

Укрсиббанк - 43,20 - 43,79 грн;

ПУМБ - 43,20 - 43,80 грн;

Райффайзен - 43,25 - 43,65 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,15 - 51,15 грн;

Ощадбанк - 50,40 - 51,30 грн;

Укрсиббанк - 50,30 - 51,30 грн;

ПУМБ - 50,50 - 51,20 грн;

Райффайзен - 50,10 - 50,95 грн.

Нагадаємо:

У четвер, 9 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшився на 48 копійку до 50,75 грн.