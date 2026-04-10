Нацбанк показав курс долара і євро на понеділок 13 квітня
У понеділок, 13 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 11 копійок до 50,90 грн.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Своєю чергою офіційний курс долара зменшиться на 1 копійку до 43,45 грн.
Офіційні курси на понеділок 13 квітня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 43,45 грн (43,46 грн станом на 10 квітня);
- 1 євро – 50,90 грн (50,79 грн станом на 10 квітня).
Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?
Американські гірки. Чому знецінюється долар та яким буде курс гривні у 2026-му?
Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.