Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 3 лютого

У вівторок, 3 лютого, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 12 копійок до 50,90 грн.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Своєю чергою долар офіційно подорожчає на 15 копійок до 42,96 грн.

Офіційні курси на вівторок 3 лютого встановлено на такому рівні:

1 долар США – 42,96 грн (42,81 грн станом на 2 лютого)

1 євро – 50,90 грн (51,02 грн станом на 2 лютого)

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.