Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Нацбанк показав курс долара та євро на середу 18 лютого

Віктор Волокіта — 17 лютого, 18:49
Нацбанк показав курс долара та євро на середу 18 лютого
Getty Images

У середу, 18 лютого, офіційний курс євро до гривні не зміниться і становитиме 51,16 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою долар офіційно подорожчає на 8 копійок до 43,25 грн

Офіційні курси на середу 18 лютого встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 43,25 грн (43,17 грн станом на 17 лютого);
  • 1 євро – 51,16 грн (51,16 грн станом на 17 лютого).

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Американські гірки. Чому знецінюється долар та яким буде курс гривні у 2026-му?

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.

курс валют НБУ

НБУ

Нацбанк показав курс долара та євро на середу 18 лютого
Нацбанк розповів про середній чек при оплаті карткою
Нацбанк показав курс долара та євро на понеділок 16 лютого

Останні новини