Банки України показали актуальний курс валют на 13 травня

Банки оновили курси валют на 13 травня: середній євро за добу зменшився на 3 копійки, до 52,00 грн, долар залишився без змін - 44,19 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,70 - 44,19 грн (на 12 травня - 43,75 - 44,19грн);

Євро - 51,37 - 51,97 грн (на 12 травня - 51,50 - 52,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,60 - 44,20 грн;

Ощадбанк - 43,70 - 44,25 грн;

Укрсиббанк - 43,70 - 44,25 грн;

ПУМБ - 43,70 - 44,30 грн;

Райффайзен - 43,80 - 44,17 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,95 - 51,95 грн;

Ощадбанк - 51,40 - 52,10 грн;

Укрсиббанк - 51,25 - 52,10 грн;

ПУМБ - 51,50 - 52,20 грн;

Райффайзен - 51,20 - 51,72 грн.

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Нагадаємо:

У середу, 13 травня, офіційний курс євро зменшився на 8 копійок до 51,64 грн.