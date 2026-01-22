Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 23 січня

У п'ятницю, 23 січня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 14 копійок до 50,52 грн.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Своєю чергою офіційний курс долара до гривні зменшиться на 1 копійку до 43,16 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 23 січня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,16 грн (43,17 грн станом на 22 січня);

1 євро – 50,52 грн (50,66 грн станом на 22 січня).

Нагадаємо:

У середу, 21 січня, офіційний курс євро до гривні зріс на 42 копійки до 50,72 грн і оновив історичний максимум.

Раніше офіційний курс долара до гривні встановлював кілька рекордів.