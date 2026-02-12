Нацбанк показав курс долара та євро на п’ятницю 13 лютого

У п'ятницю, 13 лютого, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 17 копійок до 51,03 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 4 копійки до 42,99 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 13 лютого встановлено на такому рівні:

1 долар США – 42,99 грн (43,03 грн станом на 12 лютого);

1 євро – 51,03 грн (51,20 грн станом на 12 лютого).

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.