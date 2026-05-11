Банки України показали актуальний курс валют на 11 травня
Банки оновили курси валют на 11 травня: середній євро за добу збільшився на 3 копійки, до 52,00 грн, долар збільшився на 16 копійок до 44,11 грн.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США - 43,55 - 44,11 грн (на 10 травня - 43,50 - 43,95 грн);
Євро - 51,30 - 52,00 грн (на 10 травня - 51,30 - 51,97 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 43,59 - 44,10 грн;
- Ощадбанк - 43,60 - 44,10 грн;
- Укрсиббанк - 43,55 - 44,15 грн;
- ПУМБ - 43,70 - 44,30 грн;
- Райффайзен - 43,68 - 44,06 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 51,05 - 52,05 грн;
- Ощадбанк - 51,30 - 51,95 грн;
- Укрсиббанк - 51,20 - 52,10 грн;
- ПУМБ - 51,50 - 52,20 грн;
- Райффайзен - 51,30 - 51,82 грн.
Нагадаємо:
У понеділок, 11 травня, офіційний курс євро збільшився на 5 копійок до 51,59 грн.