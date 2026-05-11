Банки України показали актуальний курс валют на 11 травня

Банки оновили курси валют на 11 травня: середній євро за добу збільшився на 3 копійки, до 52,00 грн, долар збільшився на 16 копійок до 44,11 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,55 - 44,11 грн (на 10 травня - 43,50 - 43,95 грн);

Євро - 51,30 - 52,00 грн (на 10 травня - 51,30 - 51,97 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,59 - 44,10 грн;

Ощадбанк - 43,60 - 44,10 грн;

Укрсиббанк - 43,55 - 44,15 грн;

ПУМБ - 43,70 - 44,30 грн;

Райффайзен - 43,68 - 44,06 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 51,05 - 52,05 грн;

Ощадбанк - 51,30 - 51,95 грн;

Укрсиббанк - 51,20 - 52,10 грн;

ПУМБ - 51,50 - 52,20 грн;

Райффайзен - 51,30 - 51,82 грн.

Нагадаємо:

У понеділок, 11 травня, офіційний курс євро збільшився на 5 копійок до 51,59 грн.