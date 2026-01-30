Українська правда
Нацбанк показав курс долара та євро на понеділок 2 лютого

Віктор Волокіта — 30 січня, 17:11
Курс валют на понеділок 2 лютого
Фото: Getty Images

У понеділок, 2 лютого, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 22 копійки до 51,02 грн.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Своєю чергою долар офіційно подешевшає на 3 копійки до 42,81 грн.

Офіційні курси на понеділок 2 лютого встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 42,81 грн (42,84 грн станом на 30 січня);
  • 1 євро – 51,02 грн (51,24 грн станом на 30 січня).

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

курс валют НБУ

НБУ

