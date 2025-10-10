Надходження військового збору зросли в 4 рази: які регіони сплатили найбільше

За дев’ять місяців поточного року платники податків сплатили до бюджету майже 116,7 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази більше аналогічного періоду минулого року (+ 84,2 млрд грн).

Про це повідомляє Державна податкова служба.

"Зростання зумовлене як підвищенням з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5%, так і свідомою позицією платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують наших військових", – зазначає ДПС.

За даними податкової, найбільше сплатили:

Київ – 37,7 млрд грн,

Дніпропетровська область – 13,2 млрд грн,

Львівська область – 9 млрд грн,

Харківська область – 7,4 млрд гривень.

Зазначається, що військовий збір сплачують усі категорії платників податків.

Ставки військового збору:

ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн).

Платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1% від отриманого доходу щоквартально.

Підприємці на загальній системі оподаткування – 5% від чистого річного оподатковуваного доходу.

З найманих працівників – 5% від нарахованої заробітної плати.

Військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5 % з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат.

Нагадаємо:

Протягом січня – серпня 2025 року платники спрямували на підтримку армії 103,3 млрд грн військового збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше в 4 рази, або +75,2 млрд гривень.