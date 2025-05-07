Международные резервы Украины выросли более чем на 10%

По состоянию на 1 мая международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 46,68 млрд долларов. В апреле они выросли на 10,2%.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Отмечается, чтотакая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой, - наименьшими с апреля 2024 года объемами чистой продажи валюты Нацбанком на валютном рынке.

В частности,на валютные счета правительства в НБУ поступило 6 347,6 млн долл. Из этой суммы:

4 861,6 млн долл. - от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1294,0 млн долл. - от международных партнеров через счета Всемирного банка;

192,0 млн долл. - от размещения валютных ОВГЗ.

Кроме того, за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 517,9 млн долл., из которых:

299,2 млн долл. - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

169,3 млн долл. - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

49,4 млн долл. - уплата другим международным кредиторам.

Также Украина уплатила Международному валютному фонду 82,1 млн долл.

В то же время в апреле по сравнению с мартом чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 17,1%. Согласно балансовым данным НБУ продал на валютном рынке 2 208,7 млн долл. и выкупил в резервы 17,5 млн долл.

По данным Нацбанка, в апреле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 742,5 млн долл.

НБУ отмечает, чтотекущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.

Напомним:

По состоянию на 1 апреля 2025 года международные резервы Украины составляли 42,38 млрд долларов. В марте они выросли на 5,6%.

Нацбанк повысил свои ожидания относительно международных резервов в 2025 году - с 40,5 млрд долл. до 57,6 млрд долл.