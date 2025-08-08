Українська правда
Надходження митних платежів до держбюджету зросли на третину

Альона Кириченко — 8 серпня, 14:35
У липні до державного бюджету України перераховано понад 1,6 млрд доларів США митних платежів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Згідно з оперативними даними, загальний обсяг імпортованих в Україну товарів склав 3,6 млн тонн, що на 38,1% перевищує показник липня минулого року. Обсяг оподатковуваного імпорту також зріс на 24,8% – до 3,05 млн тонн.

За даними митниці, найбільший приріст надходжень забезпечило ввезення на територію України нафтопродуктів, легкових автомобілів, нафтових газів, сигарет, вугілля та вантажних автомобілів.

Разом із тим, у деяких товарних групах спостерігалося зменшення обсягів імпорту та відповідне скорочення митних надходжень. До таких груп зокрема належать електроенергія, акумулятори, гідравлічні турбіни, феросплави та мінеральні й хімічні добрива.

Також зберігається тенденція на зростання обсягу наданих пільг зі сплати митних платежів (з 17,85 млрд грн у липні 2024 року до 29,14 млрд грн у липні 2025 року), внаслідок чого частка оподатковуваного імпорту у структурі загального імпорту знизилася з 94% у липні 2024 року до 85% у липні 2025 року, повідомляє митниця.

Нагадаємо:

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету України за сім місяців 2025 року склали 2,09 трлн грн.

