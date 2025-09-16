Імпорт електромобілів подвоївся: яка їхня загальна митна вартість

У серпні на територію України було ввезено 9 274 електромобілі, що більш ніж удвічі перевищує показник аналогічного місяця минулого року (4 146 авто).

Про це свідчать дані Державної митної служби.

Згідно з даними митної статистики, 1 997 імпортованих електромобілів були новими, ще 7 277 – завезені з вторинного ринку.

Загальна митна вартість електромобілів, ввезених в Україну у серпні, склала майже 8,1 млрд грн, тоді як у серпні 2024 року цей показник був на рівні 3,8 млрд грн. При імпорті цих авто у минулому місяці державний бюджет отримав 31,9 млн грн (у серпні 2024 року - 12,6 млн грн), зазначає митниця.

При цьому обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів при імпорті електромобілів у серпні цього року становив понад 1,6 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує рівень минулого року (0,78 млрд грн).

Нагадаємо:

Впродовж серпня українці придбали понад 2,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 42% більше, ніж було у серпні 2024 року. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 88%.