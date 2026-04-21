Чистий прибуток найбільшої вуглевидобувної компанії України торік впав до 2,7 мільярда

Віктор Волокіта — 21 квітня, 14:28
Чистий прибуток ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", найбільшого вуглевидобувного підприємства України, торік становив 2,7 млрд грн.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Роком раніше, у 2024 році, чистий прибуток досяг значно більше - 19,9 млрд грн.

У 2025 році виторг "ДТЕК Павлоградвугілля" становив 36,16 млрд грн.

Роком раніше він досяг 39,75 млрд грн.

Торік у компанії працювало 16 492 людини.

ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" входить до складу енергетичної компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Компанія працює у Дніпропетровській області.

За підсумками 2025 року, у добувній промисловості в лідерах за доходами "Укрнафта" (99,4 млрд грн), "Укргазвидобування" (83,6 млрд грн) та "ДТЕК Павлоградвугілля" (36,2 млрд грн).

Чистий прибуток ТОВ "Д.Трейдінг" - підрозділу енергетичного холдингу ДТЕК Ахметова, який є найбільшим приватним енерготрейдером та постачальником електроенергії в Україні - торік досяг 5,89 млрд грн.

