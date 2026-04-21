Чистий прибуток найбільшої вуглевидобувної компанії України торік впав до 2,7 мільярда
Чистий прибуток ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", найбільшого вуглевидобувного підприємства України, торік становив 2,7 млрд грн.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Роком раніше, у 2024 році, чистий прибуток досяг значно більше - 19,9 млрд грн.
У 2025 році виторг "ДТЕК Павлоградвугілля" становив 36,16 млрд грн.
Роком раніше він досяг 39,75 млрд грн.
Торік у компанії працювало 16 492 людини.
ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" входить до складу енергетичної компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Компанія працює у Дніпропетровській області.
Нагадаємо:
За підсумками 2025 року, у добувній промисловості в лідерах за доходами "Укрнафта" (99,4 млрд грн), "Укргазвидобування" (83,6 млрд грн) та "ДТЕК Павлоградвугілля" (36,2 млрд грн).
Чистий прибуток ТОВ "Д.Трейдінг" - підрозділу енергетичного холдингу ДТЕК Ахметова, який є найбільшим приватним енерготрейдером та постачальником електроенергії в Україні - торік досяг 5,89 млрд грн.