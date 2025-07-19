Держава заборгувала 85 мільйонів за пенсіями: як планує повертати

У 2025 році держава винна понад 85 мільярдів гривень за рішенням судів і планує виділити окремий бюджет для виплати цих боргів.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Марчак зазначила, що рініше держава одразу перераховувала розмір пенсії, призначених відповідно до рішення суду, водночас нараховані судами суми доплат за минулі періоди ставали у чергу.

За її словами, на 2025 рік держава виплатила борги лише за тими рішеннями, які набрали чинності до 20 листопада 2020 року. Інші - ще й досі "стоять в черзі".

У відповідь на це уряд затвердив постанову про єдиний порядок виплат пенсій та доплат, призначених за рішеннями судів.

У Пенсійного фонду зʼявляться окремо виділені кошти саме на виплати за судовими рішеннями. Також для виконання судових рішень будуть застосовуватись однакові правила і для поточних судових рішень і для донарахованих доплат за попередні роки.

Виплати здійснюватимуться всім одночасно, пропорційно до коштів, наявних в бюджеті ПФУ в кожен конкретний місяць.

Окрім цього вся інформація про рішення, прийняті Пенсійним фондом на виконання, буде міститись на порталі ПФУ.

Марчак додала, що постанова уряду вже набула чинності, триває технічна підготовка до її реалізації.

"Вона (постанова, – ЕП) — не "чарівна паличка", яка миттєво закриє 85 млрд боргів. Але це системний, справедливий і прозорий механізм, який дозволяє почати рух у правильному напрямку і повернути державі репутацію того, хто виконує взяті на себе зобовʼязання", – зазначила перша заступниця міністра.