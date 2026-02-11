У Пенсійному фонді є кошти на виплату призупинених пенсій

Уряд забезпечив повне фінансове покриття для відновлення пенсійних виплат громадянам, яким їх було тимчасово призупинено через необхідність проходження фізичної ідентифікації та подання декларації.

Про це заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Станом на 1 січня відновлено виплати 68 тисячам громадян, які виконали необхідні процедури.

"Пенсійні виплати частині громадян були призупинені через необхідність проходження фізичної ідентифікації та подання декларації про неотримання виплат від держави-агресора. Станом на 1 січня відновлено виплати 68 тисячам громадян, які виконали необхідні процедури", - йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

"Пенсійні виплати не скасовані — їх призупинено лише до моменту підтвердження особи отримувача та подання декларації. Наша мета — переконатися, що кошти надходять саме громадянину, якому вони призначені. Держава не має на меті припиняти виплати, навпаки — у бюджеті передбачено необхідний ресурс для їх повного відновлення", — розповів міністр.

