Незаконна реклама казино: PlayCity оштрафувало трьох блогерок по 4,8 мільйона

Віктор Волокіта — 19 жовтня, 15:41
Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity оштрафувало трьох Instagram-блогерок за порушення законодавства про рекламу азартних ігор - по 4,8 млн грн кожну. Загалом - 14,4 млн грн.

Про це повідомив голова агентства Геннадій Новіков.

Ідеться про користувачок @gilka_oleksandra, @lidiya_roma та @konstantynova.vladyslava, які, за даними "ПлейСіті" систематично розміщували Stories із промо нелегальних онлайн-казино.

Новіков зазначив, що у своїх відео вони показували "виграші", ділилися "емоціями гри" й закликали аудиторію "спробувати удачу". Для залучення підписників використовували реферальні посилання під виглядом "для моїх" чи "забирай собі".

PlayCity виявило ці порушення під час моніторингу соцмереж.

Реклама мала ознаки фейкових виграшів і створювала позитивний образ азартних ігор, вводячи людей в оману.

Читайте також: Азарт без контролю: чому держава досі не бачить реальні ставки і виграші

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру в ухиленні від сплати 11 млн грн податків відомій блогерці Стужук.

