Харків хоче купити вживані автобуси з ЄС: оголосив тендер на 230 мільйонів

Салтівське трамвайне депо міста Харків 29 серпня оголосило тендер на закупівлю 85 вживаних автобусів. Очікувана вартість - 230 млн грн.

Про це пише видання Alltrans.ua.

Технічним завданням передбачається, що автобуси мають бути виготовлені не раніше 2012 року виробництва, з країн Європейського Союзу.

Довжина має бути до 12 метрів, кількість дверей не менше двох, а кількість сидячих місць для пасажирів - не менше 40.

Автобуси мають бути обладнані системою кондиціонування. Двигун - дизельний.

Кінцевий строк постачання - до 31 травня 2026 року, а перша партія має становити не менше 15 автобусів.

Пропозиції приймаються до 6 вересня, а аукціон відбудеться 8 вересня 2025 року.

Довідково

На сьогодні Салтівське трамвайне депо є основним автобусним перевізником міста, та має у власності понад 230 автобусів, з яких 150 - Karsan що були придбані в 2021 році, а решта - гуманітарна допомога що була отримана, починаючи з 2022 року.