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Випускники медичних ВНЗ зможуть отримати одноразову виплату 200 тисяч

Альона Кириченко — 30 травня, 15:55
Випускники медичних ВНЗ зможуть отримати одноразову виплату 200 тисяч
ТГ Дениса Шмигаля

Випускники медичних вишів зможуть отримати одноразову виплату в 200 тисяч грн. Уряд ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ідеться про тих, хто влаштовується на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.

"Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

Уряд планує збільшити державне освітнє замовлення на низку технічних та освітніх спеціальностей, які будуть потрібні на ринку праці під час масштабного післявоєнного відновлення.

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Випускники медичних ВНЗ зможуть отримати одноразову виплату 200 тисяч
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