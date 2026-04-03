Влада обіцяє киянам співфінансувати котельні та сонячні електростанції: які умови

Програми співфінансування дозволять киянам отримати фінансування на блочно-модульні котельні та комплекс сонячної електростанції.

Про це 3 квітня заявив виконувач обов'язків першого заступника голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що у Києві доповнили та вдосконалили міські програми співфінансування, що дозволяють виконати енергоефективні проєкти, придбати джерела альтернативного живлення, а також замінити аварійні мережі чи інші елементи в житлових будинках.

Тепер будинкові громади можуть отримати від міста фінансову підтримку для будівництва блочно-модульних котелень через програму "Капремонти", участь у якій можуть взяти як ОСББ, ЖБК, так і будинки, де їх не створено, але обрано управителя.

"У цьому році ми додали ще один важливий напрям – будівництво або облаштування блочно-модульних котелень для тих груп будинків, які вирішили впровадити проєкт децентралізації теплопостачання. Дуже лояльна пропорція: 90% фінансування дає місто, 10% – будинкові громади. Ми готові надавати необхідні консультації про технічні аспекти, методики, підготовку документації тощо", – заначив Петро Пантелеєв.

Також Пантелеєв повідомив, що цього року оновлено й порядок часткового відшкодування вартості обладнання резервних джерел живлення.

Тепер мешканці мають змогу отримати відшкодування не лише окремих видів обладнання резервної електроенергії, а й подати заявку на їх комплекс – сонячну електростанцію.

"Для тих, хто вирішив будувати сонячну електростанцію – сума допомоги від міста може досягати 600 тис. грн на один будинок. Сонячних електростанцій уже з'явилось достатньо багато, понад 70 електростанцій у Києві на дахах. Вони виправдали себе", – пояснив Пантелеєв.

У Києві на придбання комплексної сонячної електростанції відшкодовується 50% вартості, утім не більше 600 тис. грн.