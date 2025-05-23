Тюрма і конфіскація майна: українці відповіли, які вироки корупціонерам є справедливими

74-80% опитаних українців будуть вважати вирок корупціонерам справедливим незалежно від тривалості розгляду, якщо має місце конфіскація майна і 10 років реального строку.

Про це свідчать дані опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)

Також більшість (58-62%) будуть готові сприйняти як справедливий вирок з конфіскацією майна і 3 роками в’язниці.

У всіх інших випадках, де немає конфіскації та/або немає реального строку, менше половини українців вважають вирок справедливим.

Наприклад, навіть у разі 10 років в’язниці при короткому (6 місяців) розгляді, але без конфіскації, уже 46% будуть вважати вирок справедливим (і 49% – несправедливим).

Водночас при короткому розгляді і конфіскації майна, але з умовним строком, 41% будуть вважати справедливим (57% будуть вважати несправедливим).

Якщо ж вирок не буде включати конфіскації та буде передбачати лише умовний строк або строк 3 роки, то не більше чверті будуть вважати його справедливим (і переважна більшість будуть вважати несправедливим).

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки (які судові справи та вироки проти корупціонерів українці вважають справедливими) упродовж 14 лютого-4 березня 2025 рок. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 2029 респондентів.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України.