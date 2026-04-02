НАЗК дослідило корупцію: які сфери українці вважають найбільш корумпованими

Найбільш корумпованою сферою в Україні у 2025 році, згідно з досвідом і населення, і бізнесу, є сфера будівництва та земельних відносин: понад 30% респондентів з-поміж тих, хто контактував із нею, заявили про корупційний досвід.

Про це йдеться в повідомленні Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке презентувало результати щорічного дослідження щодо сприйняття поширеності корупції в Україні.

На другому місці за поширеністю корупційних практик українці назвали сферу забезпечення правопорядку та протидії злочинності (діяльність правоохоронних органів), а підприємці - сферу послуг енергетичних компаній (підключення та обслуговування систем електро-, газо-, водопостачання та водовідведення).

Найнижчий показник корупційного досвіду серед населення зафіксовано у діяльності ЦНАПів, а серед бізнесу - у сфері публічних закупівель.

Голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, коментуючи перше місце сфери будівництва та земельних відносин за рівнем корупційного досвіду, зазначила, що вона посунула колишнього "лідера" - митницю.

"Секрет будівництва і землі простий — система залишається фантастично непрозорою", - вважає Шуляк.

Нагадаємо:

