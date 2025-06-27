Управління держохорони президента купило розкішні позашляховики по 3,5 мільйони

Управління державної охорони, яке підпорядковане президенту України, 24 червня за результатами тендеру замовило ТОВ "Автомобільний дім Атлант" легкових автомобілів на 6,94 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До осені в Київ поставлять два автомобілі спеціалізованого призначення СКС-VWTG-ПС на базі чорного позашляховика Volkswagen Touareg 2025 року випуску по 3,47 млн грн. У назві СКС вказує на виробника ТОВ "Спец-Ком-Сервіс".

Автомобіль має бензиновий двигун, автоматичну коробку передач, подушки та шторки безпеки, клімат-контроль, камеру з круговим оглядом і асистентом паркування, підігрів лобового скла та дзеркал з електроприводом тощо.

Із додаткового обладнання передбачено захисну сітку радіатора, захист моторного відсіку, зимову гуму, тонування, а зі спеціалізованого – 15 різних проблискових маячків і сигнальний гучномовний пристрій.

Характеристики двигуна – бензин, 340 к. с. – можуть вказувати на найвищу комплектацію R-Line Platinum+. У салонах вона коштує від 3,61 млн грн без додаткового і спецобладнання.

За даними з відкритих джерел, ця комплектація R-Line Platinum+ має оздоблений шкірою салон, чотирьохзонний клімат-контроль, систему нічного бачення Night Vision, 13 динаміків тощо.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Київський офіційний дилер Volkswagen "Автомобільний дім Атлант" зареєстрований на кіпрську компанію "Хойру Холдингз Лімітед", а кінцевим бенефіціаром є громадянин Казахстану Павєл Нємитов. До 2022 року він називався "Автомобільний дім Атлант-М". Ще раніше, до 2021 року ним володіли кіпрська компанія "Курума Холдингз Лімітед" і громадянин Росії Сергій Савицький. Директором фірми є Петро Метельський.

Нагадаємо:

У кінці 2022 року після публікацій у ЗМІ кілька обласних управлінь поліції охорони передумали купувати Volkswagen Touareg по 3,07 млн грн. Однак згодом, у серпні 2024 року Управління держохорони купило три Lexus GX 460 по 3,27 млн грн.