В ДПС назвали лідерів за сплатою податків
У січні-березні лідерами сплати податків до держбюджету України стали підприємства торгівлі та переробної промисловості. Їхні частки склали 17,2% та 17% відповідно.
Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.
Також серед лідерів сплати суб'єкти господарювання:
- фінансової та страхової діяльності – 11,7%;
- державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування – 11,2%.
Водночас за перший квартал 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року є збільшення темпів зростання у таких галузях:
- переробна промисловість – + 47% (+27,3 млрд грн);
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – + 29,7% (+19,8 млрд грн);
- державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – + 31% (+13,3 млрд грн);
- професійна, наукова та технічна діяльність – + 54,2% (+8 млрд грн).
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