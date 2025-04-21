В ДПС назвали лідерів за сплатою податків

У січні-березні лідерами сплати податків до держбюджету України стали підприємства торгівлі та переробної промисловості. Їхні частки склали 17,2% та 17% відповідно.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Також серед лідерів сплати суб'єкти господарювання:

- фінансової та страхової діяльності – 11,7%;

- державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування – 11,2%.

Водночас за перший квартал 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року є збільшення темпів зростання у таких галузях:

- переробна промисловість – + 47% (+27,3 млрд грн);

- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – + 29,7% (+19,8 млрд грн);

- державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – + 31% (+13,3 млрд грн);

- професійна, наукова та технічна діяльність – + 54,2% (+8 млрд грн).

Нагадаємо:

За перший квартал 2025 року платники податків перерахували до місцевих бюджетів 115,6 млрд грн. Це на 18,2% більше відповідного періоду минулого року.

У першому кварталі 2025 року надходження від акцизного податку на 31% перевищили план.