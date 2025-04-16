В Україні надходження від акцизного податку на третину перевищили план

У першому кварталі 2025 року надходження від акцизного податку на 31% перевищили план.

Про це повідомляє очільник ДПС Руслан Кравченко.

За його словами, за січень–березень до загального фонду держбюджету надійшло 38,7 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів. Бюджет додатково отримав 9,2 млрд гривень (+31%).

Він підкреслив, що порівняно з аналогічним періодом 2024 року приріст становить +61,9% (14,8 млрд гривень).

Зокрема, у березні 2025 року надходження акцизного податку також перевищили заплановані показники. Загалом надійшло 14,2 млрд грн (+14,8%).

"Основний фактор зростання – сплата акцизу із вироблених та ввезених тютюнових виробів", – зазначив Кравченко.

Нагадаємо:

За перший квартал 2025 року платники податків перерахували до місцевих бюджетів 115,6 млрд грн. Це на 18,2% більше відповідного періоду минулого року.