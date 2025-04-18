Надходження від військового збору зросли майже в 4 рази
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За перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору, що в 3,7 раза більше, ніж за цей же період минулого року.
Про це повідомляє голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.
Він уточнив, що у січні – березні минулого року платники податків сплатили до бюджету майже 9,3 млрд гривень.
За його словами, цьогоріч найбільше сплачено:
м. Київ – 11,3 млрд грн,
Дніпропетровська область – 3,9 млрд грн,
Львівська область – 2,5 млрд грн,
Харківська область – 2,2 млрд гривень.
Нагадаємо:
За перший квартал 2025 року платники податків перерахували до місцевих бюджетів 115,6 млрд грн. Це на 18,2% більше відповідного періоду минулого року.
У першому кварталі 2025 року надходження від акцизного податку на 31% перевищили план.