Надходження від військового збору зросли майже в 4 рази

За перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору, що в 3,7 раза більше, ніж за цей же період минулого року.

Про це повідомляє голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Він уточнив, що у січні – березні минулого року платники податків сплатили до бюджету майже 9,3 млрд гривень.

За його словами, цьогоріч найбільше сплачено:

м. Київ – 11,3 млрд грн,

Дніпропетровська область – 3,9 млрд грн,

Львівська область – 2,5 млрд грн,