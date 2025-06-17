В Україні створюють Виплатну агенцію для підтримки аграріїв: які переваги

В Україні створюють Виплатну агенцію — державну інституцію, яка адмініструватиме фінансову підтримку аграріїв відповідно до стандартів Європейського Союзу.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у своїй колонці для "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, запуск Виплатної агенції є стратегічним кроком для інтеграції України до Спільної аграрної політики ЄС. Це також ключова умова, яка дозволить фермерам отримувати фінансування з європейських фондів. Зокрема, за інструментами передвступної допомоги, навіть до повноправного членства України в Євросоюзі.

Агенція виконуватиме ключові функції: інформування фермерів, прийом та перевірку заявок, розрахунок сум підтримки, здійснення виплат, а також ведення обліку, моніторинг і контроль використання коштів.

Створення інституції планується шляхом трансформації Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Відповідний законопроект вже прийнято Верховною Радою у першому читанні.

Довідково

Виплатна агенція (Paying Agency) — це спеціалізований державний орган, який відповідає за адміністрування та контроль усіх грошових надходжень (державних та донорських) для підтримки сільського господарства. Її створення є обов’язковою вимогою для всіх країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу.