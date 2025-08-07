Надходження до місцевих бюджетів зросли: які основні джерела
За 7 місяців 2025 року надходження до місцевих бюджетів склали понад 280 млрд грн. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
За її словами, понад 58,6% загальної суми надходжень – податок на доходи фізичних осіб. Загалом надійшло 164,2 млрд грн (+ 19,3% до факту 2024 року).
Серед основних джерел наповнення місцевих бюджетів також:
- єдиний податок – 45,8 млрд грн (+12,5 % до січня – липня 2024 року);
- податок на прибуток підприємств – 18,6 млрд грн (+ 20,1 %);
податок на майно – 33,2 млрд грн (+ 16,3 %);
- акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) – 1,4 млрд грн (+ 50,5 %);
- туристичний збiр – 178 млн грн (+ 35,7 %);
- екологічний податок – 787,0 млн грн (+ 3,6 відс.).
Нагадаємо:
Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перше півріччя на понад 60,8 млрд гривень.