Надходження до місцевих бюджетів зросли: які основні джерела

За 7 місяців 2025 року надходження до місцевих бюджетів склали понад 280 млрд грн. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

За її словами, понад 58,6% загальної суми надходжень – податок на доходи фізичних осіб. Загалом надійшло 164,2 млрд грн (+ 19,3% до факту 2024 року).

Серед основних джерел наповнення місцевих бюджетів також: