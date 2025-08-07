Украинская правда
Поступления в местные бюджеты выросли: какие основные источники

Алена Кириченко — 7 августа, 19:20
Getty Images

За 7 месяцев 2025 года поступления в местные бюджеты составили более 280 млрд грн. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила и. о. Председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

По ее словам,более 58,6% общей суммы поступлений - налог на доходы физических лиц. Всего поступило 164,2 млрд грн (+ 19,3% к факту 2024 года).

Среди основных источников наполнения местных бюджетов также:
- единый налог - 45,8 млрд грн (+12,5 % к январю - июлю 2024 года);
- налог на прибыль предприятий - 18,6 млрд грн (+20,1 %);
налог на имущество - 33,2 млрд грн (+ 16,3 %);
- акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - 1,4 млрд грн (+ 50,5 %);
- туристический сбор - 178 млн грн (+ 35,7 %);
- экологический налог - 787,0 млн грн (+ 3,6 проц.).

Напомним:

Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений за первое полугодие на более 60,8 млрд гривен.
бюджет налоги

налоги

