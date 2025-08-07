Поступления в местные бюджеты выросли: какие основные источники

За 7 месяцев 2025 года поступления в местные бюджеты составили более 280 млрд грн. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила и. о. Председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

По ее словам,более 58,6% общей суммы поступлений - налог на доходы физических лиц. Всего поступило 164,2 млрд грн (+ 19,3% к факту 2024 года).

Среди основных источников наполнения местных бюджетов также: