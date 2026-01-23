Нацбанк вперше назвав значимі фінансові компанії: список
Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, який було схвалено рішенням правління НБУ від 21 січня 2026 року.
До зазначеного переліку увійшли 53 фінансові компанії, зокрема:
- ТОВ "Фінансова компанія "Авіор"
- ТОВ "Фінансова компанія Актівітіс"
- ТОВ "Мілоан"
- ТОВ "Манівео Швидка фінансова допомога"
- ТОВ "Авентус Україна" (CreditPlus)
- ТОВ "Споживчий центр" (ШвидкоГроші)
- ТОВ "Фінансова компанія "Контрактовий дім"
- ТОВ "ПрофітГід"
- ТОВ "Вей фор пей"
- ТОВ "Преміум фінанс"
- ПАТ "Українська фінансова група"
- ТОВ "Фінансова компанія "Октава фінанс"
- ТОВ "ОТП лізинг"
- ТОВ "УЛФ-фінанс"
- ТОВ "Еска капітал"
- ТОВ "Фінансова компанія "Дастер капітал"
- ТОВ "Фінансова компанія "Дельта + фінанс"
- ПТ "Гарант сервіс" ТОВ "Делюкс фінанс" і компанія"
- ТОВ "Фінансова компанія МБК"
- ТОВ "Пейтек"
- ТОВ "Фінансова компанія "Альфа-інвест груп"
- ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс"
- ТОВ "Фінансова компанія Магнат"
- ТОВ "Фінансова компанія "Тайгер інвест"
- ТОВ "Фінансова компанія "Альянс капітал груп"
- ТОВ "Віннер лізинг"
- ТОВ "Сканія кредіт Україна"
- ТОВ "Фінансова компанія "Роял фінанс 1"
- ТОВ "Фінансова компанія "Фінако"
- ТОВ "Фінансова компанія "Солюшинс фактор"
- ТОВ "Фінансова компанія "Атлана"
- ТОВ "Фінансова компанія "Є гроші"
- ТОВ "Фард стандарт"
- ТОВ "Перфект фінанс"
- ТОВ "Фінансова компанія "Фінексперт"
- ТОВ "НоваПей Кредит"
- ТОВ "1 безпечне агентство необхідних кредитів" (MyCredit)
- ТОВ "Лінеура Україна" (Credit 7)
- ТОВ "Укр кредит фінанс" (CreditKasa)
- ТОВ "Смартівей Юкрейн"
- ТОВ "Селфі кредит"
- Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву
- ПАТ "Українська фінансова житлова компанія"
- Державне ПАТ "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"
- Державна іпотечна установа
- ТОВ "Фінансова компанія "Атом фінанс"
- ТОВ "Схід фінанс"
- ТОВ "Фінансова компанія "Фінвін"
- ТОВ "Інтер вей капітал"
- ТОВ "Бест лізинг"
- ТОВ "Теком-лізинг"
- ТОВ "Фінансова компанія "Європейський мікрофінансовий альянс"
- ТОВ "Ексімлізинг"
Зазначається, що до значимих потрапили компанії з часткою активів від 1% ринку, представники великих фінансових груп під наглядом Нацбанку, компанії з високим ризиком порушення прав споживачів, а також ті фінустанови, що працюють за державними програмами.
Ці компанії повинні будуть виконувати посилені регуляторні вимоги НБУ.
