Нацбанк вперше назвав значимі фінансові компанії: список

Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, який було схвалено рішенням правління НБУ від 21 січня 2026 року.

Про це йдеться в повідомленні Регулятора.

До зазначеного переліку увійшли 53 фінансові компанії, зокрема:

ТОВ "Фінансова компанія "Авіор" ТОВ "Фінансова компанія Актівітіс" ТОВ "Мілоан" ТОВ "Манівео Швидка фінансова допомога" ТОВ "Авентус Україна" (CreditPlus) ТОВ "Споживчий центр" (ШвидкоГроші) ТОВ "Фінансова компанія "Контрактовий дім" ТОВ "ПрофітГід" ТОВ "Вей фор пей" ТОВ "Преміум фінанс" ПАТ "Українська фінансова група" ТОВ "Фінансова компанія "Октава фінанс" ТОВ "ОТП лізинг" ТОВ "УЛФ-фінанс" ТОВ "Еска капітал" ТОВ "Фінансова компанія "Дастер капітал" ТОВ "Фінансова компанія "Дельта + фінанс" ПТ "Гарант сервіс" ТОВ "Делюкс фінанс" і компанія" ТОВ "Фінансова компанія МБК" ТОВ "Пейтек" ТОВ "Фінансова компанія "Альфа-інвест груп" ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс" ТОВ "Фінансова компанія Магнат" ТОВ "Фінансова компанія "Тайгер інвест" ТОВ "Фінансова компанія "Альянс капітал груп" ТОВ "Віннер лізинг" ТОВ "Сканія кредіт Україна" ТОВ "Фінансова компанія "Роял фінанс 1" ТОВ "Фінансова компанія "Фінако" ТОВ "Фінансова компанія "Солюшинс фактор" ТОВ "Фінансова компанія "Атлана" ТОВ "Фінансова компанія "Є гроші" ТОВ "Фард стандарт" ТОВ "Перфект фінанс" ТОВ "Фінансова компанія "Фінексперт" ТОВ "НоваПей Кредит" ТОВ "1 безпечне агентство необхідних кредитів" (MyCredit) ТОВ "Лінеура Україна" (Credit 7) ТОВ "Укр кредит фінанс" (CreditKasa) ТОВ "Смартівей Юкрейн" ТОВ "Селфі кредит" Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" Державне ПАТ "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" Державна іпотечна установа ТОВ "Фінансова компанія "Атом фінанс" ТОВ "Схід фінанс" ТОВ "Фінансова компанія "Фінвін" ТОВ "Інтер вей капітал" ТОВ "Бест лізинг" ТОВ "Теком-лізинг" ТОВ "Фінансова компанія "Європейський мікрофінансовий альянс" ТОВ "Ексімлізинг"

Зазначається, що до значимих потрапили компанії з часткою активів від 1% ринку, представники великих фінансових груп під наглядом Нацбанку, компанії з високим ризиком порушення прав споживачів, а також ті фінустанови, що працюють за державними програмами.

Ці компанії повинні будуть виконувати посилені регуляторні вимоги НБУ.

